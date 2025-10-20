Editeaza

FOTO. Pista de biciclete de peste 2 milioane lei, turnata peste iarba, intr-o comuna din Satu Mare

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 07:43
Pista de biciclete de peste 2 milioane lei, turnata peste iarba, intr-o comuna din Satu Mare. In comuna Viile Satu Mare, judetul Satu Mare, un proiect finantat prin PNRR, in valoare totala de 2.193.825 lei, promite "amenajarea unei piste pentru biciclisti" cu o lungime de 6,49 kilometri. Doar ca, in realitate, lucrarea ridica numeroase semne de intrebare. Mai exact, pista a fost turnata direct peste iarba, dupa cum se vede in imaginile facute publice de Orasul Bicicletelor.

