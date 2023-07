Pompierii au reluat in aceasta dimineata cautarile soferului dat disparut dupa ce a cazut cu masina in Somes, in zona localitatii Babasesti."Cautarile celei de a doua victime s-au desfasurat aseara pana in jurul orei 23.00. In aceasta dimineata misiunea de salvare a tanarului disparut, s-a reluat. La fata locului intervine un echipaj militar din cadrul Detasamentului de Pompieri Satu Mare cu doua barci pneumatice si un echipaj format din 4 scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii ... citeste toata stirea