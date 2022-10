FOTO. Pompierii eroi din Satu Mare. Au iesit din tura si au scos doi oameni dintr-o casa in flacari

Pompierii eroi din Satu Mare. Au iesit din tura si au scos doi oameni dintr-o casa in flacari. Andrei, Ionut si Ghita, pompieri in cadrul Detasamentului de Pompieri Carei, au iesit dimineata din tura de serviciu si in drumul lor spre casa, in localitatea Moftin, au observat un nor de fum.Cei trei pompieri sunt plt.maj. Ghic Ionut, sg.maj. Lung Andrei si soldat Corondan Gheorghe.- " Baieti hai sa mergem sa vedem ! "Ajungand la locuinta de unde iesea fumul, au realizat ca acoperisul casei ... citeste toata stirea