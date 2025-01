FOTO. Primaria Municipiului Satu Mare continua parteneriatul cu asociatiile si ONG-urile satmarene care ofera servicii sociale si ajuta la sprijinirea persoanele vulnerabile.

Vineri, 17 ianuarie, in sala de sedinte a Consiliului Local a avut loc prezentarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul in 2025.Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, si directorul Directiei de Asistenta Sociala Satu Mare, Adrian Balaj, s-au intalnit cu reprezentantii ONG-urilor satmarene pentru a stabili prioritatile in domeniul social pentru anul 2025. Au participat ... citește toată știrea