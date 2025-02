FOTO. Prof. univ. emerit dr. farmacist Dumitru Lupuliasa, Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a decernat titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. Dumitru Lupuliasa. Evenimentul, la care au participat personalitati din mediul academic, autoritati publice locale si personalitati in domeniul medical, a avut loc in Sala Ferdinand a Palatului Administrativ din Arad.Rectorul Universitatii de Vest,,Vasile Goldis" din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci i-a conferit reputatului doctor in farmacie cea mai inalta distinctie ... citește toată știrea