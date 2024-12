FOTO. PSD Satu Mare a comemorat, cu respect si recunostinta, eroii Revolutiei din Decembrie 1989

Duminica, 22 decembrie 2024, la Satu Mare, am comemorat, cu profund respect si recunostinta, eroii Revolutiei din Decembrie 1989, cei care s-au jertfit pentru ca libertatea si democratia sa devina realitate in Romania.Ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane din Decembrie 1989 au fost marcate prin depuneri de coroane de flori si slujbe religioase la mormintele eroilor din Cimitirul Eroilor, precum si in cimitirele de ... citește toată știrea