FOTO. PSD Satu Mare a fost alaturi de comunitatea din Mediesu Aurit pentru a celebra Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" si 90 de ani de cant bisericesc.

Astazi, comuna Mediesu Aurit a imbracat haine de sarbatoare pentru a celebra Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" si 90 de ani de cant bisericesc. Cu inimi pline de recunostinta, PSD Satu Mare s-a adunat sa onoreze istoria acestui cor, care a cantat pentru prima data la Sfanta Liturghie in urma cu 90 de ani si de atunci, duminica de duminica, si-a pus glasul in slujba credintei.Au raspuns cu mare bucurie invitatiei: Mircea Govor - vicepresedintele Consiliului ... citește toată știrea