FOTO. RAZIE A POLIEsISTILOR SATMARENI, IN LOCALITAEsILE ARDUD SI VIILE SATU MARE

In cursul zilei de 3 octombrie a.c., politistii satmareni au desfasurat o actiune in sistem integrat, de tip ,,razie", in localitatile Ardud si Viile Satu Mare, precum si pe drumurile nationale si judetene aflate in zona de competenta.La aceasta actiune au fost angrenate structurile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, Serviciul Criminalistic, Serviciul Arme, Explozivi si Subtante Periculoase, precum si jandarmii satmareni si specialistii din cadrul Registrului Auto Roman.