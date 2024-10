FOTO. RAZIE A POLIEsISTILOR SATMARENI, IN MUNICIPIUL CAREI

In cursul zilei de 17 octombrie a.c., politistii satmareni au desfasurat o actiune in sistem integrat, de tip ,,razie", in municipiul Carei, precum si pe drumurile nationale si judetene aflate in zona de competenta.La aceasta actiune au fost angrenate structurile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, criminalistica, Biroul pentru Protectia Animalelor, precum si jandarmii satmareni si politistii de frontiera.Activitatile politienesti au vizat depistarea persoanelor urmarite in ... citește toată știrea