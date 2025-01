FOTO. Razii in sistem integrat in zona Punctelor de Trecere a Frontierei din judetul Satu Mare

In cursul zilei de 8 ianuarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au desfasurat o actiune in sistem integrat pe Drumul National 19A, in localitatea Petea, impreuna cu politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare si politistii din cadrul Biroului de Imigrari al judetului Satu Mare.Cu ocazia actiunii s-au efectuat verificari si controale aleatorii si nesistematice de catre patrulele mixte, in vederea depistarii ... citește toată știrea