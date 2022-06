FOTO. Satmareni atacati de hackeri. Cum va puteti pierde banii si conturile!

Satmareni atacati de hackeri. Mai multi satmareni, in special din zona Negresti Oas, au fost atacati de hackeri. Prin intermediul unor linkuri dubioase, ei reusesc sa obtina controlul asupra conturilor de Instagram, posteaza mesaje prin care indruma lumea sa acceseze alte linkuri, apoi le scriu prietenilor si ii indruma sa investeasca in diverse linkuri. In acest fel hackerii reusesc sa obtina bani si sa se extinda la tot mai multi utilizatori.O femeie din Negresti Oas a povestit, pentru ... citeste toata stirea