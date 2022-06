FOTO. Satmareni prezenti la protestele din Bucuresti. Angajatii din sanatate cer cresterea salariilor

Un miting de protest organizat de Sanitas, cea mai mare federatie sindicala din sistemul sanitar, este organizat, astazi, in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului. La protest participa si mai multi satmareni.Angajatii din sistemul sanitar si cei din domeniul asistentei sociale cer, printre altele, cresterea salariilor de baza, aplicarea sporurilor si plata garzilor la salariul de baza aflat in plata. 10.000 de membri Sanitas din toata tara si-au anuntat participarea la protest, ... citeste toata stirea