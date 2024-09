FOTO. Societate comerciala din Satu Mare perchezitionata de politisti

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, in data de 25 septembrie, au pus in executare 6 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Satu Mare, intr-un dosar penal in care cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare transport, valorificare sau eliminare a deseurilor ... citește toată știrea