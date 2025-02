FOTO. SPECTACOL. Teatrul de Nord va invita la comedia romantica JOCUL DE-A VACANEsA

Duminica 9 februarie, de la ora 19, invitam publicul sa se delecteze cu o bine cunoscuta comedie romantica in regia lui Andrei Mihalache: "Jocul de-a vacanta".Mihail Sebastian, scriitor interbelic de o subtilitate si profunzime remarcabile, exploreaza in aceasta piesa complexitatea relatiilor umane si a emotiilor, intr-un stil captivant si relaxat. Povestea urmareste un grup de prieteni aflati in vacanta, ale caror interactiuni dezvaluie atat legaturi puternice, cat si tensiuni nerezolvate. ... citește toată știrea