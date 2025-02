FOTO. Spectacolul Trupei Harag Gyorgy a Teatrului de Nord Satu Mare a fost nominalizat la premiul Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) in trei categorii importante.

Spectacolul Trupei Harag Gyorgy a Teatrului de Nord Satu Mare a fost nominalizat la premiul Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) in trei categorii importante.Marti, asociatia teatrala UNITER a publicat pe site-ul sau oficial lista productiilor teatrale si a artistilor nominalizati pentru premiul din acest an. Dintre spectacolele cu premiera in anul 2024, selectionerii Daria Ancuta, Doru Mares si Maria Zarnescu au desemnat cele mai bune performante ale anului 2024 lista fiind facuta publica pe ... citește toată știrea