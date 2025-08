FOTO. Spitalul Judetean reactioneaza: "Imaginile cu hrana pacientilor nu ne apartin". Cum arata, de fapt, mancarea din spital

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare doreste sa aduca la cunostinta opiniei publice ca imaginile aparute in spatiul public in data de 4 august 2025, ce ar ilustra hrana servita in unitatea noastra, nu ne apartin. Fotografiile respective, incarcate prin intermediul formularului disponibil pe site-ul Ministerului Sanatatii, nu reflecta realitatea din cadrul spitalului nostru.Consideram ca nutritia pacientului este parte integranta a actului medical, nu doar o simpla alimentatie. ... citește toată știrea