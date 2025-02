FOTO. StarTech, gazda unei noi competitii de robotica FIRST Tech Challenge la Satu Mare

Pe 8 februarie 2025, echipa StarTech de la Colegiul National "Ioan Slavici" din Satu Mare a organizat competitia de robotica "From Deep to Stars", parte a programului FIRST Tech Challenge Romania. Evenimentul a reunit, in premiera pentru Satu Mare, 12 echipe din intreaga tara, (Alba Iulia, Beclean, Beius, Campia Turzii, Negresti-Oas, Oradea, Sebes, Sighetu Marmatiei, Turda, Zalau), transformand Aushopping Satu Mare intr-un adevarat teren de competitie plin de energie si adrenalina.Pentru buna ... citește toată știrea