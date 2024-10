FOTO. "Te Deum Laudamus", Festival coral romanesc la Szeged

In perioada 18-19 octombrie 2024, prin implicarea Consulatului General al Romaniei la Szeged, s-a desfasurat Festivalul Coral "Te Deum Laudamus", in Catedrala Romano-Catolica din oras, cunoscuta de public ca "Domul din Szeged", una dintre cele mai mari si frumoase biserici din Ungaria. Desfasurarea amplei manifestari in acest spatiu se datoreaza dialogului CG Szeged cu PS Kiss Rigo Laszlo, episcopul latin din Szeged. Timp de doua zile, in jur de 600 de coristi, peste 20 de coruri din Romania ... citește toată știrea