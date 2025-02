FOTO. Tehnologia din industria farmaceutica ajunge in mediul academic clujean: UBB in parteneriat cu Terapia inaugureaza un laborator ultramodern de toxicologie

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in parteneriat cu Terapia o companie SUN PHARMA anunta inaugurarea Laboratorului de Toxicologie TERAPIA, un proiect educational inovator, care aduce tehnologia de varf din industria farmaceutica in mediul academic.Laboratorul, echipat cu sprijinul companiei Terapia, este amplasat in cadrul Facultatii de Biologie si Geologie (FBG). Noul spatiu va deveni un punct de referinta pentru cercetarea biotoxicologica si o resursa esentiala in formarea ... citește toată știrea