FOTO. Tentativa de suicid in Centrul Satmarului. A vrut sa se arunce de la etaj

Tentativa de suicid in plin Centrul Nou al municipiului Satu Mare. O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani ar fi incercat sa se arunce de la etajele superioare ale blocului 6 de pe Bulevardul Transilvaniei.La fata locului au ajuns echipaje de politie, pompieri, SMURD pentru a putea interveni in caz de tragedie.Din fericire, nu a mai fost necesar. Fiica femeii si organele de politie au reusit sa o convinga pe femeie sa renunte la gestul sau sinucigas."La data de 13 februarie a.c., in ... citește toată știrea