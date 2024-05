FOTO. Tragedie in judetul Satu Mare. O fetita de 3 ani a murit in accidentul de la Ciuperceni

Tragedie in judetul Satu Mare. O fetita in varsta de 3 ani a murit in teribilul accident de la Ciuperceni. Accidentul s-a produs vineri dupa-masa, 17 mai, in evenimentul rutier fiind implicate trei autoturisme si cinci persoane.In urma impactului, fetita de 3 ani a intrat in stop cardio-respirator si a fost resuscitata la fata locului. In ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, fetita nu a putut fi salvata. Alte doua persoane implicate in accident au fost transportate de urgenta la ... citește toată știrea