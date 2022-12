In cursul diminetii de 28 decembrie, politistii satmareni au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 despre faptul ca, in cartierul Satmarel din municipiul Satu Mare, o persoana s-ar fi sinucis prin spanzurare.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca un tanar de 18 ani s-ar fi deplasat la domiciliul unei rude, situat tot in Satmarel, unde ... citeste toata stirea