FOTO. Trei masini implicate intr-un accident rutier, in Livada. Una a iesit in decor

Luni, 11 August 2025, ora 11:44
Trei masini au fost implicate intr-un accident rutier produs in orasul Livada din judetul Satu Mare. Unul dintre autoturisme a iesit in decor.

Accidentul s-a produs duminica dupa-masa, 10 august, iar circulatia in zona a fost ingreunata. Masinile implicate au fost serios avariate, iar in urma impactului unul ...citește toată știrea

