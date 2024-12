FOTO. ,,Un bradut, o bucurie" proiect ajuns la a sasea editie

"Un bradut, o bucurie" a ajuns la a sasea editie. Muzeul Judetean Satu Mare se bucura ca au reusit sa creeze o traditie alaturi de minunatii colaboratori Auchan Satu Mare #ATACHiperDiscountSatuMare. Ca in fiecare an a fost alaturi Colegiul National Ioan Slavici Satu Mare, clasa a X-a specializarea pedagogie, profesor Antonela Porumbacean. In cadrul ... citește toată știrea