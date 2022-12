FOTO. Un nou accident mortal in judet. Femeie lovita in plin de o masina

Un nou accident mortal s-a produs, in aceasta seara, in judetul Satu Mare, dupa ce un pieton a fost spulberat de o masina.Accidentul s-a produs in localitatea Gelu din judetul Satu Mare. Potrivit informatiilor PortalSM, o femeie, in varsta de 59 de ani, s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului si a fost lovita in plin de un autoturism. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ."La data de 27 decembrie a.c., in jurul orelor 18.30, politistii ... citeste toata stirea