FOTO. Un nou pas pe "Calea Carierelor", la Colegiul National "Mihai Eminescu"

Un nou pas pe "Calea Carierelor", astazi, la Colegiul National "Mihai Eminescu" din Satu Mare, alaturi de un eminescian remarcabil, in domeniul juridic!Consiliul Scolar al Elevilor de la Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare a organizat in 14 noiembrie 2024, o noua editie a evenimentului "Calea Carierelor", dedicat sprijinirii elevilor, in alegerea unui domeniu profesional. Acest proiect deosebit, aduce in fata liceenilor, profesionisti din diverse domenii, care impartasesc experiente ... citește toată știrea