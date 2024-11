FOTO."Valorile Care Ne Definesc. Romania-Europa Incotro?" - tema conferintei organizata de UVVG filiala Satu Mare

"Valorile Care Ne Definesc. Romania-Europa Incotro?" a reprezentat tema conferintei - dezbatere sustinuta zilele trecute la Satu Mare. Evenimentul, organizat sub egida Universitatii de Vest "Vasile Goldis "Arad, in organizarea Fundatiei Universitare "Vasile Goldis" Arad - filiala Satu Mare in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare, a fost sprijinit financiar de catre Consiliul Local Satu Mare, prin Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu".Potrivit initiatoarei conferintei, prof.univ. ... citește toată știrea