FOTO/VIDEO. A fost inaugurat noul sediu al Prefecturii. Ministrul Lucian Bode, prezent la Satu Mare

Dupa ce toate serviciile publice oferite de Prefectura Satu Mare au devenit operationale, Permisele, Inmatricularile si Pasapoartele mutandu-se deja in noua casa de pe strada Alexandru Ioan Cuza, astazi, vineri, 28 ianuarie, a avut loc inaugurarea oficiala noului sediu administrativ al Institutiei Prefectului.Inaugurarea noului sediu al Prefecturii Satu Mare a avut loc, astazi, la ora 12.00, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode.,,Ma bucur sa revin in judetul Satu Mare, ... citeste toata stirea