A inceput Street Music Festival. Urmeaza un weekend plin in municipiul Satu Mare: muzica, spectacole, jonglerii si multa culoare.Strazile din zona centrala a municipiului Satu Mare devin scene pentru artisti si muzicieni de pretutindeni. Pe durata festivalului, in 6 locatii special amenajate, 18 artisti din 9 tari diferite vor sustine peste 100 de spectacole pentru publicul satmarean si pentru cei vin in Satu Mare pentru a se bucura de festival.Locatii si programCeea ce face ca Street ... citeste toata stirea