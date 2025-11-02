Editeaza

FOTO/VIDEO. Au inceput Luminatiile: Cimitirele din Satu Mare, pline de flori si lumanari. Programul Slujbelor

Sursa: Portalsm.ro
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 01:43
19 citiri
Au inceput Luminatiile, iar cimitirele din Satu Mare s-au umplut de flori, lumanari si candele. Oamenii au facut curat, au schimbat coroanele, florile, si au aprins cate o lumanare, spunand cate o rugaciune.

Luminatiile au loc in acest weekend, iar primele slujbe au fost deja oficiate astazi, sambata, 1 noiembrie, urmand ca ele sa continue maine, duminica, 2 noiembrie.

Aceste momente de reculegere reprezinta o traditie importanta pentru comunitate, oferind ocazia de a aduce un omagiu celor ...citește toată știrea

Portalsm.ro
