Au inceput Zilele Orasului Satu Mare, editia 2023! Deschiderea oficiala a avut loc vineri, 26 mai, la ora 18.00. Weekendul ce urmeaza se anunta a fi unul plin de activitati si evenimente, atat pentru adulti, cat si pentru copii.Evenimentul a fost deschis oficial cu un concert al Filarmonicii "Dinu Lipatti". La deschiderea oficiala ce a avut loc in Piata 25 Octombrie au participat oficialitati municipale si judetene, dar invitati ai oraselor infratite.,,Zilele Orasului sunt in fiecare an un ... citeste toata stirea