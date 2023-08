Potrivit unui cititor PortalSM, in decursul zilei de 8 august, un clan din Socond a incercat sa isi rezolve problemele prin violenta. Politistii au declarat ca oamenii au intrat fara drept in curtea imobilului in care locuia familia si au distrus un autoturism, rezultand un prejudiciu de aproximativ 300 de lei. In urma atacului victimele au fost lovite cu cutite si bate, avand leziuni in zona toracelor si a fetei.La fata locului a ajuns si un echipaj de politie. In urma verificarilor s-au ... citeste toata stirea