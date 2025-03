FOTO/VIDEO. Defilare cu husari si fanfara, de Ziua Maghiarilor. Sarbatoare in municipiul Satu Mare

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni a fost sarbatorita, sambata dupa-masa, 15 martie, in municipiul Satu Mare, in cadrul unui amplu eveniment organizat de Organizatia Judeteana Satu Mare a UDMR, Fundatia Sfantul Stefan si Asociatia Tinerilor Maghiari.Evenimentul dedicat maghiarilor de pretutindeni, la care au participat mii de satmareni, a debutat, vineri, 15 martie, de la ora 16.15, in fata Ceasului Electric, acolo unde ... citește toată știrea