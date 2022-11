FOTO/VIDEO. Epuizati dupa interventie. Ei sunt eroii care au salvat de la moarte doi satmareni

Pompierii care au salvat, astazi, sambata, 26 noiembrie, doi satmareni din turnul de apa de la Decebal, de la zeci de metri inaltime, au fost surprinsi extenuati, dupa o interventie care a durat mai multe ore.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare, a fost alertat sa intervina, in aceasta dimineata, in jurul orei 11.00, la o inaltime de aproximativ 25 de metri, pentru salvarea unui barbat care, in urma unei intretineri la turnul de apa, din localitatea Decebal, ... citeste toata stirea