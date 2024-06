FOTO/VIDEO. Lucrari intense in centrul orasului. Se monteaza pontoane pe Somes

Lucrari intense in centrul municipiului Satu Mare. Proiectul "Transformarea zonei degradate malurile Somesului intre cele 2 poduri in zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate" merge inainte, iar in aceste zile se lucreaza la montarea pontoanelor pe raul Somes.Proiectul este finantat din fonduri europene si va consta, de asemenea, in remodelarea terenului si transformarea acestuia intr-un parc si un loc de promenada pentru satmareni. Zona pontoanelor reprezinta un element important ... citește toată știrea