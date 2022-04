Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns, in aceasta seara, 23 aprilie, in Sambata Mare, pe Aeroportul Satu Mare, unde a fost asteptata de zeci de preoti si credinciosi.Ca in fiecare an, lumina Sfanta a fost adusa la Satu Mare pentru a fi raspandita tuturor credinciosilor la slujba de Inviere. Lumina Sfanta a ajuns in ... citeste toata stirea