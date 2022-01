FOTO/VIDEO. Mica Unire, sarbatorita fara Hora Unirii. Ceremonie restransa la Satu Mare

Ziua Unirii Principatelor Romane a fost sarbatorita solemn, in aceasta dimineata, in municipiul Satu Mare, in cadrul unei ceremonii ce a avut loc la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.Autoritatile satmarene, politicieni si cetateni, au fost prezenti, astazi, in centrul municipiului Satu Mare, pentru a marca implinirea a 163 de ani de la Mica Unire din anul 1859, infaptuita de Alexandru Ioan Cuza.Esinand cont de contextul epidemiologic actual, manifestarile ce au ... citeste toata stirea