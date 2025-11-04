Editeaza

FOTO/VIDEO. Mobilizare dupa scurgerea de gaz din blocul de pe Botizului. Locatarii strang bani pentru reparatii: ,,Atat ne costa"

Sursa: Portalsm.ro
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 03:44
8 citiri
Situatia tensionata provocata de o scurgere de gaz descoperita duminica, 2 noiembrie, intr-un bloc de pe strada Botizului din municipiul Satu Mare, se indreapta spre rezolvare. Dupa o zi plina de emotii si telefoane, locatarii au gasit o firma care intervine deja pentru remedierea instalatiei vechi.

Locatarii blocului au inceput sa stranga banii necesari pentru reparatii: peste 500 de lei de familie. Cum sunt familii care au apartamente in bloc, insa nu locuiesc acolo, a fost nevoie de o si ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Portalsm.ro
Top stiri Satu-Mare
Liga a 3-a: SCM Zalau- CSM Olimpia Satu Mare 0-0! Un punct luat pe terenul liderului!
PROIECTUL DE GUVERNARE PSD. Marcel Ciolacu: "crestem veniturile romanilor, castigul salarial mediu brut peste 2.600 euro, iar salariul minim brut la 1.300 euro"
DISTRIBUEsIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica
Accident la Botiz. Drumul este blocat
Scrima.Ana Tomsa a cucerit Cupa Romaniei la spada, junioare!
Liga a 3-a: Sanatatea Cluj- CSM Olimpia Satu Mare 2-2! Puncta salvat in repriza a doua! Portarul Bogdan Miron, "omul meciului"!
Cele mai citite stiri
Sute de angajati ai DGASPC Satu Mare au ramas fara salarii. Nu au fost alocati bani de la Bucuresti
DGASPC Satu Mare are 846 de angajati. Dintre acestia, 188 sunt asistenti maternali, 8 sunt asistenti ...
VIDEO. Satmarenii, intre Halloween si Luminatii: ce aleg sa celebreze, dovlecii sau traditia?
Desi parerile sunt impartite, mai ales intre generatii, atitudinea generala este de deschidere. ...
FOTO/VIDEO. Au inceput Luminatiile: Cimitirele din Satu Mare, pline de flori si lumanari. Programul Slujbelor
Au inceput Luminatiile, iar cimitirele din Satu Mare s-au umplut de flori, lumanari si candele. ...
ActualitateBusinessSportLife Show