FOTO/VIDEO. Noul prefect al judetului Satu Mare, Ioan Tibil, a depus juramantul

Noul prefect al judetului Satu Mare, Ioan Tibil, a fost instalat, vineri, in functie. El a depus si juramantul in cadrul unei ceremonii desfasurata in sistem videoconferinta.Ceremonia a avut loc astazi, vineri, 12 aprilie, la ora 12.00, in sala mica de sedinte a Institutiei Prefectului Satu Mare. Ceremonia a inceput cu intonarea Imnului Romaniei, dupa care a urmat citirea ordinului de eliberare din functie a fostului prefect, Radu Roca, si de numire in functie a noului prefect al judetului ... citește toată știrea