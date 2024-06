FOTO/VIDEO. O comunitate intreaga in lacrimi. Patrizia si Bianca, conduse pe ultimul drum

O comunitate intreaga este in lacrimi. Patrizia si Bianca, tinerele inecate in Italia, sunt conduse, sambata, 8 iunie, pe ultimul drum.Tinerele din Satu Mare moarte in Italia, Patrizia Cormos si Bianca Doros, care si-au pierdut viata in urma viiturii de pe raul Natisone din Italia, sunt inmormantate in rochii albe de mireasa. Ele sunt conduse sambata pe ultimul drum, iar intreaga localitate Tarna Mare este in doliu, fiind alaturi de familiile greu incercate.Toti cei care le-au cunoscut pe ... citește toată știrea