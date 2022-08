FOTO/VIDEO. Patriotii credinciosi au ajuns in Satu Mare. Parada cu cai, zeci de carute si steaguri tricolore

Patriotii credinciosi care strabat judetul cu carutele au intrat, astazi, in municipiul Satu Mare si s-au oprit in centrul orasului, urmand sa isi continue mai apoi drumul. Punctul culminant al evenimentului va avea loc maine, marti, 23 august, la Huta Certeze.Parada cu cai, carutasi si steaguri tricolore are loc in cadrul evenimentului "Satele unite ale Maramuresului si Satmarului", un proiect crestin, cultural si patriotic. Patriotii au ajuns, astazi, in municipiul Satu Mare si s-au adunat ... citeste toata stirea