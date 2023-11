La data de 7 noiembrie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o actiune de prindere in flagrant delict, intr-un dosar avand ca obiect comiterea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Astfel, politistii au depistat in flagrant delict, la volanul unui autoturism, un barbat, de 26 de ani, care ar fi intentionat sa comercializeze substante psihoactive. In urma efectuarii ... citeste toata stirea