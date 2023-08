Piata Libertatii, inchisa si pe ultima portiune. Noile reguli de circulatie in Piata Libertatii din municipiul Satu Mare au intrat in vigoare de astazi. Principalele modificari sunt: restrictionarea circulatiei rutiere in Piata Libertatii, pe tronsonul dintre Bulevardul I.C. Bratianu si str. A.I. Cuza si circulatia pe ambele sensuri pe str. Al. I. Cuza.Lucrarile de modernizare a Centrului Vechi sunt in grafic, informeaza Primaria Satu Mare, iar incepand din 5 august se instituie noi reguli de ... citeste toata stirea