FOTO/VIDEO. Pregatiri pentru Zilele Orasului. Se monteaza scena in Piata 25 Octombrie

Satu Mare se pregateste de sarbatoare: se monteaza scena pentru concertele ce vor avea loc de Zilele Orasului. Scena principala este amplasata in Piata 25 Octombrie.In weekendul 24-26 mai, satmarenii se vor bucura de numeroase programe si spectacole de mare anvergura. Pe scena principala care se monteaza in Centrul Nou al municipiului Satu Mare vor urca artisti de top din Romania: Delia, Smiley, Alina Eremia, Ami, The Motans sau Voltaj.De asemenea, pe scena amplasata in pasajul Corneliu ... citește toată știrea