FOTO/VIDEO. S-a deschis podul peste Somes de la Seini-Pomi

Podul peste raul Somes, care face legatura intre orasul Seini si comuna Pomi din judetul Satu Mare, a fost deschis circulatiei astazi, joi, 14 aprilie.Podul are o lungime de 180 de metri, din care 100 de metri sunt peste luciul de apa, o latime de aproape 8 metri. Are doua benzi rutiere, cate una pe sens, si trotuare - putand fi tranzitat si pietonal si cu bicicleta.,,Podul reprezinta un proiect major de infrastructura, insa si o punte de colaborare si cooperare in scopul dezvoltarii ... citeste toata stirea