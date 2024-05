FOTO/VIDEO. Sambra Oilor 2024 | Sarbatoare mare in Esara Oasului: lume multa, traditie si culoare

Cea mai mare serbare campeneasca din judetul Satu Mare, Sambra Oilor, a inceput. Deschiderea oficiala a avut loc duminica, 12 mai, la ora 12.00, si se desfasoara pe dealul de la Huta Certeze si Moiseni. Evenimentul se bucura de o participare impresionanta, oamenii fiind prezenti in fiecare zona a festivalului.Pe drumul serpuitor care uneste Esara Oasului de Maramures, chiar pe hotarul dintre cele doua judete, Pasul Huta a devenit si in acest an gazda uneia dintre cele mai stravechi datini din ... citește toată știrea