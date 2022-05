Satmarenii care s-au aflat in aceasta seara, sambata, 28 mai, in centrul orasului au avut ocazia sa ia parte la un spectacol in premiera oferit de organizatori.Organizatorii Zilelor Orasului au renuntat la spectacolul de artificii, dar au venit in schimb cu un moment cel putin la fel de spectaculos. Un show de flacari ... citeste toata stirea