FOTO/VIDEO. Sute de flacoane plutesc pe Somes, prinse in echipamentul de 2 milioane de lei

Sute de flacoane plutesc pe Somes prinse in proiectul de 2 milioane de lei implementat intre localitatile Odoreu si Babasesti. Recent, autoritatile au investit in sistemul de colectare a gunoaielor din raul Somes, acesta se dovedeste a fi eficient, insa floacoanele plutesc prinse in sistem. Printre mizeriile si crengile adunate a inceput deja sa creasca vegetatie. Cei mai nemultumitit sunt pescarii si locuitorii din zona.Noile echipamente, achizitionate cu scopul de a curata eficient raul ... citește toată știrea