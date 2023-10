O tanara a decedat in judetul Satu Mare, dupa un accident in lant in care au fost implicate mai multe autoturisme. Totul s-a petrecut sambata seara, 7 octombrie.Accidentul s-a produs la intrarea in localitatea Dorolt, dinspre Satu Mare, acolo unde mai multe masini au intrat in coliziune, iar doua dintre autoturisme au ajuns intr-un sant. La fata locului au intervenit doua autospeciale cu o descarcerare grea cu 13 subofiteri, un echipaj SMURD si trei ambulante apartinand Serviciului de ... citeste toata stirea