FOTO/VIDEO. Tanarul care a accidentat-o mortal pe Karina, 2 ani de inchisoare cu suspendare

Accidentul a avut loc in 28.08.2020 pe o trecere de pietoni de pe str. Pauestiului. Tanara s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni iar pe banda a doua a fost lovita de masina si aruncata in aer circa 4 metri. Ea a fost dupa la spital, in stare grava, dar in 3 septembrie 2020 a decedat.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si s-a constatat ca nu a consumat alcool. El le-a spus politistilor ca a fost orbit de soare si ca in zona este un brad care limiteaza vizibilitatea. ... citeste toata stirea